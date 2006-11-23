Київ і Москва домовилися про збільшення транзиту російської нафти територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, цю домовленість було досягнуто під час сьогоднішніх переговорів міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ «Транснефть» Семеном ВАЙНШТОКОМ у Москві.

Під час переговорів Ю.БОЙКО відзначив, що рівень стратегічного партнерства між Україною і Росією принесе вигоду економікам обох країн.

У свою чергу голова правління ВАТ «Укртранснафта» Ігор КІРЮШИН підкреслив, що в результаті двомісячних переговорів сторони домовилися про значне збільшення транзиту нафти, зокрема, по основній магістралі «Укртранснафти» - нафтопроводу «Дружба», а також по напрямках Мозир–Броди–Одеса і Мічурін–Кременчуг–порт Південний.

За його словами, сторони також реанімували угоду, укладену в 2004 році між «Укртранснафтою» і ТНК ВР, згідно з якою прокачування нафти нафтопроводом Одеса–Броди в напрямку морського нафтотерміналу «Південний» передбачалося в обсязі 9 млн. тонн за рік. При цьому він додав, що зараз нафтопроводом Одеса–Броди прокачується тільки 3,7 млн. тонн нафти за рік. З 1 січня 2007 року сторони домовилися про збільшення транспортування нафти по Одеса–Броди в обсязі 9 млн. тонн за рік.

«Від конфронтації дві сторони взялися до нормальної роботи», - сказав І.КІРЮШИН. Також він додав, що в результаті збільшення транспортування російської нафти територією України в 2007 році Україна додатково одержить понад 100 млн. грн. доходу.

Також І.КІРЮШИН повідомив, що найближчим часом досягнуті сторонами домовленості про збільшення транзиту нафти будуть підкріплені конкретними угодами на рівні господарюючих суб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, транзит нафти нафтопровідною системою України в січні-жовтні збільшився на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року. Транзит природного газу територією України в січні-жовтні скоротився на 3,8%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року.

Транспортування нафти нафтопровідною системою України в січні-жовтні скоротилося на 4,8%, а газу – на 4,4%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

У 2005 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 14,9%, або на 8199,8 тис. тонн, порівняно з 2004 роком, до 46698,0 тис. тонн.

У 2005 році транзит природного газу територією України скоротився на 0,5%, або на 0,7 млрд. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 136,4 млрд. кубометрів.

Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України, а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ "Укртранснафта".