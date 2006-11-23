Томенко поставив Черновецького перед вибором: або - або

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що влада столиці України має або діяти в інтересах киян, або піти у відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на цьому він наголосив сьогодні, виступаючи під час мітингу біля стін Київської міської ради, організованого проти політики Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зокрема, підвищення у Києві тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Або вони (керівники столиці) діятимуть в інтересах киян, або з ганьбою залишать це приміщення», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він сказав, що до мітингу, організованого БЮТ, «Нашою Україною», Блоком Кличка приєднуються все більше депутатів Київради, розуміючи, що їхня місія – це захист киян “від тих людей, які прийшли збагатитися на киянах і заробити на розподілі столичної землі і власності”. М.ТОМЕНКО висловив переконання, що більшість депутатів Київради згадає про свої передвиборчі обіцянки і підтримає рішення про скасування необґрунтованого підвищення комунальних тарифів у 3,5 рази.

Також М.ТОМЕНКО повідомив, що, судячи з інформації ЗМІ, Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підтримують Президент України, прем’єр-міністр та голова Верховної Ради. В той же час, за його словами, більшість рядових членів партій, які очолюють ці діячі, та прості мешканці столиці виступають категорично проти політики міської влади. «Очевидно, найвищим посадовцям країни, котрі, як і мільярдери, що контролюють комунальні підприємства столиці, живуть у своїх помістях біля Києва, не зрозуміти реалій життя столиці та наслідків політики Леоніда Черновецького для простих киян», - вважає М.ТОМЕНКО.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО пообіцяв, що у разі, якщо депутатам Київради не вдасться виконати вимог учасників мітингу, то це допоможуть їм зробити рядові мешканці міста, і Київ стане українською столицею, яка дбає не про мільярдерів, а про пересічних киян.

Як повідомляв УНІАН, заплановане на сьогодні позачергове засідання Київради, яке ініціювали депутати БЮТ, “Нашої України”, Блоку Віталія Кличка, не відбулося, оскільки для його проведення не зареєструвалася достатня кількість депутатів. Перший раз зареєструвалися всього 6 депутатів, з другої спроби – 50. Водночас для проведення засідання, згідно із регламентом, необхідно мінімум 61 депутат.

Депутати міськради збиралися сьогодні розглядати два питання: висловлення недовіри секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ і щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.