В Україну прийдуть дощі

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У північних, центральних та східних областях часом дощі, на решті території без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня на більшій частині території країни тумани. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 10°, у Карпатах та місцями на півночі Лівобережжя 0-5° тепла; вдень 6-11°, у південній частині місцями 12-16° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

25-26 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у східній частині невеликий дощ. Місцями туман. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східній частині та в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у південній частині 10-15°.

27-28 листопада - без істотних опадів, лише у північних та місцями центральних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 3-9° тепла, на крайньому півдні та заході країни до 10-12°.

У Києві та області у п’ятницю очікується хмарна погода, дощ (вдень невеликий). Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

25-26 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Вдень 27 та вночі 28 листопада невеликий дощ, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.