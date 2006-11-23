У Києві буде зафіксовано рекорд золотого персня, у якому закріплено 837 діамантів

27 листопада 2006р. об 11:00 в Інформаційному агентстві “Оглядач” (бульвар Лесі Українки, 20/22) буде зафіксовано рекорд золотого персня, у якому закріплено 837 діамантів.

Ювелірний Дім «Лобортас & Карпова» створив золотий перстень, у якому закріплено 837 (вісімсот тридцять сім) діамантів.

Перстень є багатошаровою архітектурною композицією з різнокольорового золота і містить близько 100 (ста) деталей.

Рекорд буде зафіксовано у присутності членів експертної комісії і представників засобів масової інформації.

В ході прес-конференції будуть презентовані також інші витвори мистецтва.

Додаткова інформація:

Сергій ЛЕОНТЬЄВ тел.: (044) 280-44-10, моб.:(067) 401 65 90

Прес-служба «Книги рекордів України»

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