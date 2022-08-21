У окупованому росіянами Криму активісти залишили послання про майбутню докупацію півострову.
Про це повідомляється у Telegram-каналі руху опору "Жовта стрічка".
Невідомі поширили у Керчі та Сімферополі листівки з красномовними зверненнями до місцевих мешканців:
- 24.08.2022. Крим - готовий! Кримчани - чекають.
Крим - Україна, не тільки з 1954, а завжди.
- Бережи життя - евакуюйся!
- 24.08.2022. Як повернемось - все буде добре!
"Керч та Сімферополь чекають на повернення додому! Вже пару тижнів півострів відчуває, як куріння в невстановлених місцях на воєнних об'єктах наближає ЗСУ!" - йдеться у повідомленні.
Активісти закликали мешканців півострову не ігорнувати правила особистої безпеки та не наближатись до військових обʼєктів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що російська окупація там тимчасова, а Україна повертається.
Також раніше голова держави закликав мешканців окупованих територій не наближатися до російських складів боєприпасів та штабів.
"Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними", - підкреслив він.