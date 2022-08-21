Людей закликали не наближатися до військових обʼєктів.

У окупованому росіянами Криму активісти залишили послання про майбутню докупацію півострову.

Про це повідомляється у Telegram-каналі руху опору "Жовта стрічка".

Невідомі поширили у Керчі та Сімферополі листівки з красномовними зверненнями до місцевих мешканців:

"Керч та Сімферополь чекають на повернення додому! Вже пару тижнів півострів відчуває, як куріння в невстановлених місцях на воєнних об'єктах наближає ЗСУ!" - йдеться у повідомленні.

Активісти закликали мешканців півострову не ігорнувати правила особистої безпеки та не наближатись до військових обʼєктів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що російська окупація там тимчасова, а Україна повертається.

Також раніше голова держави закликав мешканців окупованих територій не наближатися до російських складів боєприпасів та штабів.

"Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними", - підкреслив він.

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