Скібіцький заявив, що загроза перенесення війни на територію окупованого Криму - реальність і мешканці півострова це вже розуміють.

Мешканці окупованого Криму усвідомлюють загрозу війни на півострові, настрої серед них змінилися.

Про це розповів "Крим.Реалії" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, до кримчан це поступово "доходить".

"Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - каже Скібіцький.

Раніше сьогодні Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі. В результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Пізніше спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук спростував заяви окупантів щодо "удару ЗСУ" по штабу Чорноморського флоту в Криму. "Повідомлення про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - написав він.

У Криму взагалі заявили, що штаб нібито було атаковано з території Севастополя.

Також з'явився офіційний коментар ВМС ЗСУ з приводу інциденту, про який заявили окупанти.