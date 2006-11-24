Танок На Майдані Конго презентує ШоПопалоШоу в УНІАН

28 листопада, у приміщені УНІАН о 13.00 відбудеться прес-конференція з нагоди святкування «10 сезонів ТНМК». Окрім підбиття підсумків ТНМК презентують всім «ШоПопалоШоу» - фільм-історію про життя ТНМК у трьох частинах, збірку усіх кліпів ТНМК на DVD та власне перевидання усіх альбомів ТНМК - «Limited Edition» з новими бонусами. Також відбудеться нагородження переможців конкурсу на кращий малюнок для футболки з символікою ТНМК.

Танок На Майдані Конго вирішили підбити підсумки своєї творчої діяльності, для того аби впевнено рухатися далі. Точкою відліку 10-го сезону буде відбірковий тур фестивалю «Червона Рута» 1996 році, коли ТНМК перемогли й розпочали свій справжній творчий шлях. Від тоді також розпочалися зйомки «ШоПопалоШоу». Крім цього, після фестивалю почала активно формуватися нова хіп-хоп культура України.

30 листопада о 20.00 в ресторані «Оазис», розважальний комплекс «Ультрамарин» ТНМК запрошує всіх на святковий концерт, присвячений 10-тому сезону ТНМК.

Зокрема, на концерт ТНМК запросили усіх своїх друзів та шанувальників, усіх тих з ким починали та продовжують працювати. Не виключено, що буде багато сюрпризів, ексклюзивних дуетів, подарунків, привітань, адже свято має бути святом для усіх.

Акредитація на прес-конференцію та концерт ЗМІ:

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