Після підвищення комунальних тарифів дохід комунальників зменшиться

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві не поповнить місцевий бюджет, оскільки сума очікуваних надходжень буде меншою, ніж до підвищення або залишиться на тому самому рівні.

Таку думку УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України Віталій ЯКОВЕНКО.

«Цей парадокс – закономірне явище, що спостерігатиметься не лише в Києві. В інших містах України буде так само, якщо тарифи в них різко підвищаться, а якість послуг залишиться на тому самому рівні або погіршиться», - заявив експерт.

За його словами, підставою для такого твердження служать результати соціологічного дослідження у сфері житлово-комунальних послуг серед жителів українських міст, проведеного центром «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій в червні 2009 року. Згідно з даними соціологів, при підвищенні тарифів на 30%, якщо якість послуг залишиться такою самою, кількість тих, хто продовжуватиме сплачувати квитанції, знижується до 48,8%, тоді як зараз у повному обсягу за послуги платять 71,5% українців. У результаті, сумарні надходження на рахунки комунальників зменшуються і покривають всього 67% їхніх витрат.

При цьому В.ЯКОВЕНКО зазначив, що у випадку зі столицею, жителі якої більше за інших задоволені послугами ЖКГ, влада могла б розраховувати на збільшення надходжень, коли б не два негативні чинники. Перший – різке підвищення, що значно перевищує 50%. Другий – проблеми ТЕЦ №5 і №6, які вилилися у відсутність гарячої води в половині київських квартир.

«У сукупності вони дають той коктейль, який збурить протестні настрої киян. При цьому вони виллються не лише у вуличні акції й мітинги, але й у відмову платити таку ціну», - вважає він.