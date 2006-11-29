Погода до кінця тижня

30 листопада на території України зберігатиметься хмарна, без істотних опадів погода. На більшій частині території країни тумани, видимість 200-500 м. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, на Південному узбережжі Криму - 6-8° тепла; вдень - 3-8°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни місцями - 10-13° тепла; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 0-5° тепла.

1-2 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 1 грудня у східних областях невеликий дощ. 1 грудня в західних областях та в Криму, 2 грудня на Правобережжі місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 3-6° морозу, на Південному узбережжі Криму - 4-7° тепла; вдень - 4-9° тепла, на крайньому півдні та заході країни - до 13°.

3-4 грудня без істотних опадів, лише 4 грудня у західних і північних областях місцями невеликі опади. Температура вночі - від 3° морозу до 3° тепла, вдень - 2-8° тепла, у південній частині - 6-12°.

У Києві та області 30 листопада хмарно. Без істотних опадів. Туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 1-3°, вдень - 5-7° тепла; по області вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 3-8° тепла.

1-2 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. 2 грудня вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 4-9° тепла.

3-4 грудня без істотних опадів, лише 4 грудня вранці та вдень місцями невеликі опади. Температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 2-7° тепла.