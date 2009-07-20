Долар і євро на міжбанку відкотилися назад

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США знову відкрилися підвищенням котирувань – 7,8420/7,8830, до 12:00 котирування знизилися до 7,8395/7,8780, а до закриття торгів цінові показники пішли вниз – 7,8040/7,8325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14.45 НБУ вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня 7,6600.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2497/0,2516, до 12:00 ціни зафіксувалися на рівні 0,2510/0,2520. До закриття торгів котирування знизилися до 0,2503/0,2511. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів склав 31.0450(-0.7385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4187/1,4189, до закриття торгової сесії ціни підвищилися до 1,4231/1,4233. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1160/11,1810. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли мінімуму – 11,0900/11,1380.