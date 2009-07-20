Переможець виборів не стане "Президентом усієї України"

Переможець президентських виборів не стане “Президентом усієї України”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку, висловлену політологом, заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Дмитром ВИДРІНИМ, підтримали учасники круглого столу “Електоральні уподобання напередодні президентських виборів”, який відбувся сьогодні у Києві.

“Під час президентських виборів кандидатам не вдасться подолати регіональний поділ електоральних симпатій в Україні, хоча гострота “регіональних особливостей” пом’якшиться. А відтак, переможець не стане “Президентом усієї України”, - йдеться в оприлюднених на круглому столі соціологічних та політологічних прогнозах, підготовлених експертами Центру соціальних досліджень “Софія” і Центру “Соціальний моніторинг”.

За прогнозами політологів, явка виборців у січні 2010 року буде нижчою, ніж у 2004 році (у першому турі президентських виборів взяли участь 74,54% виборців), проте досить високою (не менше 65%).

Також експерти констатують, що президентські вибори пройдуть у два тури, оскільки учасники не мають досить високих рейтингів і динаміки їхнього зростання, щоб вибори обмежилися лише перший туром.

“Між тими, хто посяде перші місця у першому турі, буде вестися запекла боротьба за отримання підтримки від “третього кандидата”, - йдеться у дослідженні і зазначається, що штаби основних кандидатів постійно намагатимуться вести кулуарні переговори з метою убезпечити себе від ризиків і невизначеностей результатів виборів.

Як наголошують експерти, “боротьба з кризою та майбутнє покращення добробуту людей буде однією з основних тем передвиборних обіцянок, які можуть приймати популістське забарвлення”.

За висновками політологів, більшість, якщо не всі кандидати, експлуатуватимуть образ рішучого і дієвого політика, здатного “закочувати рукави”, а не розмовляти. Водночас, буде використовуватися тема боротьби “нових” політиків проти “старих”.

Також на президентські вибори в Україні будуть намагатися впливати Росія і США, констатують експерти.