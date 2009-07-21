Ernst & Young проведе аудит "Нафтогазу України"

Незалежний аудит фінансового стану НАК "Нафтогаз України" проведе Ernst & Young - світовий лідер в сфері аудиту, повідомляє прес-центр холдингу.

"Згідно з домовленостями, досягнутими в ході переговорного процесу між Урядом України та Міжнародним валютним фондом, НАК «Нафтогаз України» здійснює постійне інформування місії МВФ в Україні щодо своїх поточних фінансово-економічних показників.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України НАК «Нафтогаз України» звернулася до ЗАТ «Ернст енд Янг Украудит» з проханням започаткувати незалежний аналіз даних, які щомісячно передаються до місії МВФ в Україні", - йдеться в повідомленні.