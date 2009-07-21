УАПЦ пропонує поставитися до візиту Кирила з розумінням

Українська Автокефальна Православна Церква закликає священство та вірних з розумінням та толерантністю поставитися до візиту в Україну Патріарха Кирила.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві предстоятеля УАПЦ Митрополита Мефодія. “Будьмо гостинними! Утримаймося від будь-яких дій, що зможуть порушити крихкий конфесійний мир в Україні”, - закликає предстоятель УАПЦ і зазначає, що Українська Автокефальна Православна Церква з належною пошаною ставиться до УПЦ “під омофором Блаженнішого Митрополита Володимира”. “Ми поважаємо бажання та право священноначалія та вірних цієї Церкви запросити в Україну Святішого Патріарха Московського та розділити з ним радість молитви та спілкування”, - зауважує Митрополит Мефодій.

Він зазначає, що єпископат, священство та вірні Української Автокефальної Православної Церкви покладають надію на цей візит Святішого Патріарха Кирила. “Ми молимося, аби ця проща до святої київської землі стала для нового Предстоятеля Руської Церкви точкою відліку для вироблення нової – вільної від ідеологічних стереотипів – позиції Московського Патріархату стосовно українського церковного питання. Ми сподіваємося, що, перебуваючи в Україні та спілкуючись із нашими співвітчизниками, Святіший Патріарх Кирил зможе особисто переконатися в тому, що єдиним реальним шляхом подолання розколу є повноцінний міжюрисдикційний діалог та створення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви”, - наголошується в заяві.

В УАПЦ зазначають, що глибоко шанують Блаженнішого Митрополита Володимира та завжди пам’ятають слова блаженної пам’яті Святішого Патріарха Мстислава: «якщо ви бажаєте незалежності та єдності Української Церкви, то ведіть переговори з митрополитом Володимиром». Водночас упевнені, що “подолання розділення стане можливим тоді, коли ми відмовимося тлумачити єдність Церкви виключно у адміністративному аспекті, коли ми зрозуміємо, що повна канонічна незалежність – це не розділення православних народів України та Росії, а, навпаки, оптимальний спосіб об’єднання усіх православних християн України довкола спільної Євхаристійної Чаші”.

Тому представники УАПЦ закликають Руську Православну Церкву та російське суспільство в цілому до діалогу та поваги до нашого культурного, церковного та державного суверенітету.

“Українська Церква є прямою та безпосередньою спадкоємницею Церкви Київської Русі. Ми – спадкоємці благословення святого апостола Андрія Первозванного та Хрещення святого князя Володимира. Крім того, давня Українська Церква здійснює своє служіння серед народу, який впродовж тисячоліть створив власну культури та власні державні традиції. Ми живемо у власній державі – державі, яка була дарована нам Самим Богом, оскільки ми отримали її як дар, мирним безкровним шляхом. Це, і багато інших чинників свідчить про те, що наше прагнення повної канонічної незалежності – не наша примха або вияв владолюбства, а законне бажання, що цілком відповідає канонічній традиції Церкви”, - підкреслює Митрополит Мефодій і і додає: “Ми не розглядаємо автокефалію як інститут розділення або відокремлення. Ми прагнемо єдності. Ми бажаємо, аби канонічно визнана православним світом єдина Помісна Православна Церква стала для нашого народу тим священним осердям, довкола якого об’єднається Правобережна та Лівобережна Україна”.

Представники УАПЦ закликають Святішого Патріарха Кирила та єпископат Руської Церкви відповідально поставитися до питання подолання розколу в Україні. “Кожного дня, доки триває конфлікт між Московським Патріархатом та українським автокефальним рухом, в нашій країні множиться кількість протестантських громад. Так звані номінальні православні розчаровуються у розділеному православ’ї та приєднуються до протестантських громад. Україна поступово входить у добу новітньої реформації. Найближчим часом протестантські деномінації вже можуть скласти нову релігійну більшість в країні. А ми, розділені та розсварені православні ієрархи, досі не можемо прийти до спільного погляду щодо майбутнього Православної Церкви в Україні”, - наголошує автор заяви.

Вони підкреслюють, що за таких умов не можна відкладати діалог та об’єднання на майбутнє. “Процес консолідації Українського Православ’я має розпочатися негайно. Інакше кожен з нас буде нести відповідальність за те, що на межі тисячоліть через розділення Православної Церкви Україна втратила свою православну ідентичність”, - зазначає предстоятель УАПЦ і висловлює сподівання, що цей візит сприятиме діалогу та об’єднанню Українського Православ’я.