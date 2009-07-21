Із донецької шахти евакуювали 118 гірників

У Донецькій області на шахті «Кураховська» (ДП «Селідоввугілля», м. Гірник) через зупинку вентилятора головного провітрювання (ВГП) на поверхню виводилися 118 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вчора увечері на шахті «Кураховська» через зупинку вентилятора головного провітрювання (зупинка сталася у вертикальному вентиляційному стовбурі, шурф №1), була дана команда про виведення всіх гірників підприємства, що перебувають під землею.

На місце події виїжджали два відділення рятувальників і реанімаційно-протишокова група лікарів.

У результаті проведених робіт вентилятор був запущений, і відновлений нормальний режим роботи шахти.