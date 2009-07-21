Кияни потрапили в ДТП дорогою на Скадовськ: є загиблий і поранені

В Херсонський області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, двоє дітей і один дорослий травмовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 20 липня о 06.30 в Голопристанському районі, на 16-му км автодороги Цюрупинськ - Гола Пристань - Скадовськ водій ВАЗ-2104, мешканець м. Києва, рухаючись в бік м. Гола Пристань, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем DAF-45.

В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ-2104 загинув на місці, троє пасажирів, з них двоє дітей 5-ти та 6-ти років з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлені лікарні.