Мінфін став власником банку

Згідно зі змінами у реєстрі акціонерів ВАТ «Родовід Банк» (м. Київ), Міністерство фінансів України стало власником 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акцій банку.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляється також, що пакет акцій банку, що належить київській компанії ТОВ «РБ Капітал-Групп», став менше за 10% і становить 0,0214%.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц.р. Кабінет міністрів України затвердив перелік з семи банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси та Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх в статутні капітали «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». «Родовід Банк», зокрема, одержав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» - 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році.

Активи банку на 1 квітня становили 10 млрд. 987 млн. 792 тис. грн., зобов`язання – 9 млрд. 750 млн. 80 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 237 млн. 712 тис. грн., статутний капітал – 435 млн. грн.

За підсумками першого кварталу 2009 року чистий прибуток «Родовід Банку» становив 1,529 млн. грн.

За даними банку, на 1 квітня 2009 р. основним його акціонером було ТОВ «РБ Капітал-Групп», яке володіло 76,7798% акцій.

Президентом банку є Сергій БУБКА.