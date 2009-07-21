Погода на завтра

22 липня в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних, а вдень і в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, у південній частині - 17-22°; вдень - 22-27°, у південних областях, Криму та на Закарпатті - 27-32°; в Карпатах вночі - 7-12°, вдень - 13-18°.

У Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 22-27°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - близько 25°.

21 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-25°, у Дніпрі біля Києва - 24°.