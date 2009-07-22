У Київському університеті склалася "вкрай складна ситуація"

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка проситиме Міністерство освіти та науки України виділити для вузу додаткові місця для підготовки фахівців за державним замовленням.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції проректор університету Володимир БУГРОВ.

За його словами, цьогоріч в їхньому вузі склалася “вкрай складна” ситуація зі вступною кампанією. Так, університет отримав 2 тис. 481 місце держзамовлення на 2009/2010 навчальний рік. При цьому до вузу загалом подано на вступ “на бюджет” 23 тис. 774 заяви. Серед них, зокрема, 852 заяви абітурієнтів (третина держзамовлення), які мають право на позаконкурсне зарахування. Тобто, якщо вони принесуть оригінали своїх документів – сертифікатів про незалежне зовнішнє оцінювання та атестат, то автоматично стають студентами.

Так, за інформацією В.БУГРОВА, на 15 бюджетних місць зі спеціальності “туризм” подано заяви від 28 осіб, які претендують на позаконкурсне зарахування; на економіку підприємства – 25 місць держзамовлення і 40 позаконкурсних заяв; на менеджмент – 25 і 29 відповідно; на міжнародну економіку – 25 і 25; на облік і аудит – 20 і 26, фінанси і кредит – 25 і 38. В цілому по економічному факультету на 170 місць держзамовлення - 185 осіб, які претендують на позаконкурсне зарахування.

Між тим, в Інституті міжнародних відносин, з усіх 150 бюджетних місць 133 фактично закриваються пільговиками, повідомив В.БУГРОВ. Загалом, згідно зі списками абітурієнтів, в університет подали заяви 1,5 тис. осіб пільгових категорій, в т.ч. призерів та переможців різних шкільних олімпіад, а також дітей-сиріт, дітей-інвалідів та ін.

За словами В.БУГРОВА, зараз виникла колізія, коли абітурієнт має при вступі 400 балів з 400 можливих і він не проходить до вузу, оскільки всі місця зайняті пільговиками, які мають приблизно 250 балів.

“Це було для нас вражаючою, шокуючою річчю і ми пішли на безпрецедентний крок. Вчора приймальна комісія прийняла рішення про таке: що на ті спеціальності, де пільговики становили 50% плану держзамовлення, встановити конкурс серед самих пільговиків. На тих же спеціальностях, де взагалі ситуація складна, тобто повністю закриваються пільговими категоріями вирішили все ж їх приймати, виконуючи соціальну місію держави, але просити Міністерство освіти та науки виділити додаткові місця під осіб з високими результатами, високими показниками”, - сказав В.БУГРОВ.

За його інформацією, вже були проведені попередні переговори з Міносвіти щодо зарахування студентів в цьому році до їх університету і отримали підтримку. “Вчора Іван ВАКАРЧУК телефонував під час засідання приймальної комісії і йому було повідомлено про це рішення і він сказав, що, мабуть це таки правильно”, - повідомив В.БУГРОВ

Передбачається просити збільшення на 100% місць держзамволення на спеціальність “туризм” географічного факультету; “економіка підприємництва” і “фінанси і кредит” економічного факультету; “реклама і зв’язки з громадськістю”, “видавнича справа і редагування” Інституту журналістики; “англійська мова і література” і “переклад” Інституту філології; на “інженерію” факультету кібернетики.

Виділення додаткових місць, за словами проректора, можливе, наприклад, за рахунок зменшення їх в інших вузах за спеціальностями, які не користуються там попитом, тобто перерозподілити вже затверджене держзамовлення.

“Ми розуміємо, що Міністерство освіти не може скасувати цих вимог щодо пільг, оскільки вони встановлені законодавством України... Система залишилась з радянських часів і в сьогоднішніх умовах, коли ми маємо зарахування на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, ця ідея багато в чому перекручена”, - впевнений В.БУГРОВ. В той же час, за його словами, державі варто переглянути існуючу систему і запровадити інші пільги для зазначених категорій абітурієнтів, наприклад, соціальні додаткові стипендії, гранти на навчання чи довузівську підготовку забезпечити, щоб підтягнути в знаннях майбутніх абітурієнтів-пільговиків.

Відповідальний секретар приймальної комісії, професор Григорій СЕМЕНЮК у свою чергу додав, що цього року до їхнього вузу подали заяви на вступ понад 7,5 тис. дітей-медалістів. “Але зважаючи на всі пільгові категорії вони опинились десь на 5-6 місці (в черзі на зарахування – УНІАН). Це не правильно. Тому університет виходить з пропозицією, щоб у майбутньому просити міністерство увести зміни в правила прийому до вищих навчальних закладів, щоб на пільговиків відводилось до 25% місць на кожну спеціальність”, - озвучив Г.СЕМЕНЮК одну з пропозицій Національного університету ім. Шевченка зі вдосконалення системи вступу до вишів.

Крім того, університет пропонує на майбутнє розглянути пропозицію щодо скорочення термінів вступної кампанії, оскільки існує велике навантаження на працівників вузів; скоротити терміни конкурсу сертифікатів з 5 до 3 днів (у цей період студент має подати оригінали своїх документів до обраного вузу), бо це, за словами проректора, часто викликає нервозність у самих абітурієнтів. Також в університеті наголошують на необхідності ввести обов’язкове врахування середнього балу шкільного атестату при вступі до вищого навчального закладу, щоб “підняти школу” та зацікавити дітей добре навчатися під час отримання середньої освіти.

Також В.БУГРОВ сьогодні на прес-конференції повідомив про цьогорічний конкурс балів до Національного університету ім.Шевченка: на деякі дисциплінах він становив понад 40 осіб на місце.

“Динаміка цьогорічної вступної кампанії дуже цікава: знову почали користуватися попитом ті спеціальності, які вже років 10-15 не мали такого конкурсу”, - додав він. Наприклад, на філософію на 40 місць держзамовлення було подано 647 заяв, тобто 15 осіб на місце. Востаннє такий конкурс на цей факультет був в університеті у 1983 році.