Заказник з дикими орхідеями створено на Черкащині

У місті Городище Черкаської області створено екологічний заказник ”Заріччя”.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про створення ”Заріччя” було схвалено на сесії Черкаської облради.

Згідно з прийнятим рішенням, площа заказника перевищує 27 га. До заповідної території включено Сачиків став з островом та 50-метровою береговою зоною. Десята частина території є заповідною зоною природовідтворення, де заборонена будь-яка людська діяльність.

Голова товариства рибалок-любителів ”Еколог” Олександр МОСКАЛЕНКО, який опікується заказником, повідомив кореспонденту УНІАН, що під час останньої науковій експедиції студенти біологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка знайшли на території заказника унікальну дику орхідею та рідкісних комах.