Яценюк: політика Тимошенко веде до знищення українського виробника

Політика уряду Юлії ТИМОШЕНКО призводить до знищення українського виробника.

Про це йдеться в заяві народного депутата України, лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК вважає, що у той час, як український уряд фінансує закордонного виробника, на вітчизняних підприємствах скорочують штати через відсутність замовлень.

На думку парламентаря, неможливо пояснити “плани придбання електричок у Південній Кореї, а не на «Луганськтепловозі». А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, перебуваючи на цьому українському підприємстві, з’ясував, що це підприємство сьогодні перебуває у “дуже важкому становищі”. “Там незрозуміла ситуація з власністю, замовлень немає, персонал скорочують”, – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Уряд Юлії ТИМОШЕНКО рятує корейську економіку, а українського виробника змушує звільняти людей», – йдеться у заяві лідера «Фронту змін”.

Він також підкреслив, що в умовах світової кризи всі держави спрямовують зусилля на підтримку власної індустрії. «У цьому сенсі Південна Корея чинить абсолютно правильно – вибиває замовлення для власних виробників, дає кредит для закупівлі у себе ж електричок і вимагає від українського уряду гарантій на погашення цього кредиту», – сказав А.ЯЦЕНЮК, додавши, що український уряд “замість того, щоб забезпечити замовленнями вітчизняного виробника, займається порятунком корейської економіки”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Україні потрібне “власне виробництво і сільське господарство”, що забезпечить створення у країні робочих місць. “У людей буде зарплата, а в бюджет надходитимуть податки”, – зазначив він, наголосивши, що «розмістити замовлення на виготовлення електричок потрібно на українському підприємстві».

У прес-службі “Фронту змін” також нагадують, що 16 липня під час візиту до Південної Кореї Ю.ТИМОШЕНКО було підписано угоду про закупівлю Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») десяти міжрегіональних електропоїздів і чотирьох дизель-поїздів у корейської корпорації «Hyundai».

Окрім того, в Сеулі було підписано «Меморандум про взаєморозуміння між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і компанією «Hyundai Rotem» і «Hyundai Corporation» щодо співпраці в галузі промислового будівництва сучасного залізничного рухомого складу». Згідно з Меморандумом, сторони домовилися вивчити можливість надання корейською стороною кредитних коштів під гарантії Кабінету міністрів України для придбання десяти міжрегіональних електропоїздів і чотирьох дизель-поїздів. Згідно з документом, експлуатація корейських електричок почнеться 2012 року.

Холдингова компанія «Луганськтепловоз», монопольний виробник магістральних вантажних тепловозів в Україні, заявила про недоцільність такої закупівлі. Генеральний директор холдингу Віктор БИКАДОРОВ заявив, що завод у змозі виготовити такі поїзди, які відповідають технічному завданню «Укрзалізниці».