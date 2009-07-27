Ющенко доручив щомісяця публікувати дані про соціальні виплати
Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до свого указу від 12 травня 2009 року «Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні».
Текст відповідного указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документом, Президент доручив Міністерству фінансів України щокварталу інформувати громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про стан виконання державного бюджету України за доходами і видатками, фінансування держбюджету за типом боргового зобов`язання.
Міністерство праці та соціальної політики України повинно щомісяця інформувати громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про: стан соціальних виплат, у тому числі виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, державної допомоги сім`ям з дітьми, зокрема допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини; розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.