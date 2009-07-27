Ющенко доручив щомісяця публікувати дані про соціальні виплати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до свого указу від 12 травня 2009 року «Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні».

Текст відповідного указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент доручив Міністерству фінансів України щокварталу інформувати громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про стан виконання державного бюджету України за доходами і видатками, фінансування держбюджету за типом боргового зобов`язання.

Міністерство праці та соціальної політики України повинно щомісяця інформувати громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про: стан соціальних виплат, у тому числі виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, державної допомоги сім`ям з дітьми, зокрема допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини; розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.