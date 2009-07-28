«Дочки» Нафтогазу посварилися з НАК через рішення Тимошенко?

Кабмін вирішив розрахуватися за газ з "Газпромом" за рахунок дивідендів від роботи "дочок" "Нафтогаза" – компаній "Укрнафта" і "Укргазенерго", проте «дочки» НАК категорично проти. Кого Юлія Тимошенко звинуватить в зриві затвердженого плану «порятунку» Нафтогаза на цей місяць? Можливо Росукренерго, яка попри переможні реляції прем`єра, все-таки не зовсім пішла з українського ринку?

Кабмін вчора опублікував ухвалу #762 від 22 липня, яким доручив Мінпаленерго і НАК "Нафтогаз України" стягнути дивіденди із ЗАО "Укргаз-енерго" (УГЕ) і ОАО "Укрнафта" за підсумками їхньої діяльності в 2006-2008 роках. Кошти мають бути спрямовані на погашення боргів НАК. Радник прем`єр-міністра, член комітету Верховної ради з ПЕК Олександр Гудима пояснив Комерсант-Україна, що гроші необхідні для розрахунків за газ із "Газпромом". За даними Мінпаленерго, в липні Україна планує купити 3 млрд кубометрів газу за ціною $198 за тисячу кубометрів на суму $595 млн.

Видання нагадує, що "Укрнафта" (НАК належить 50%+1 акція) не виплатила 4,9 млрд грн дивідендів за 2006-2008 роки. УГЕ (у НАК 50% акцій) не виплатила 917,95 млн. грн дивідендів за 2007 рік. Таким чином, загальна сума коштів, на які може розраховувати НАК, - 2,9 млрд грн ($372 млн.).

Проте Комерсантові в компаніях заявили, що не мають наміру платити дивіденди "Нафтогазу". "Уряд ухвалою від 22 лютого 2008 дозволив НАК не сплачувати борг перед УГЕ в рахунок дивідендів, - заявили в прес-службі `Укргаз-енерго`.– `Нафтогаз` тоді не заплатив нам за газ, завдав УГЕ і її акціонерові RosUkrEnergo (володіє 50% УГЕ; 50% RosUkrEnergo належить Дмитру Фірташу і Івану Фурсину) збитків, але досі каже – сплачувайте дивіденди. Ми не станемо цього робити".

В "Укрнафті" дії уряду не стали коментувати. Але джерело видання в компанії пояснило, що питання виплати дивідендів буде розглянуто лише після того, як "Нафтогаз" підвищить закупівельні ціни на газ, що його видобуває "Укрнафта". "Зараз його вартість складає лише 199 грн за тисячу кубометрів, через що компанія зазнає збитків. Якщо ми домовимося про зростання закупівельної ціни, збори акціонерів `Укрнафти` можуть бути розблоковані і дивіденди виплачені", - сказало джерело. У "Нафтогазі" коментувати ці заяви не стали.