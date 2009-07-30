Російські компанії скуповують українські АЗС "гуртом і вроздріб"

Іноземні бізнесмени „гуртом і вроздріб” скуповують українські автозаправні мережі.

Про це пише газета «Україна молода» .

Зокрема, зазначає видання, ситуація у фінансово-кредитній сфері поки що не вселяє оптимізму, тому власники малих і середніх мереж АЗС вже масово розпродують свою власність.

“Першою ластівкою став продаж 22% акцій компанії „Галнафтогаз” Європейському банку реконструкції та розвитку за смішну ціну – 50 млн. доларів”, - інформує “УП”, зазначаючи, що одна АЗС коштувала покупцеві трохи більше 800 тис. дол. - натомість до кризи її можна було продати за 2-3 млн. дол.

Крім того, пише видання, “днями стало відомо про чергову оборудку: роздрібну мережу „Укртатнафта”, яка продає порівняно дешеве пальне, планує придбати російська „ТНК БР”. “Ця компанія, як відомо, сповідує зовсім інші цінові пріоритети. Причому 114 заправок можуть стати фактично російськими за ці ж самі 50 млн. доларів”, - зазначає газета, звертаючи увагу, що “вартість однієї поб’є рекорд падіння цін: 446 тисяч доларів”.

Як сказав виконавчий директор консалтингової компанії „Паливні альтернативи” Віталій ДАВІЙ, „маємо складну ситуацію у банківській сфері, тож частина мереж опиняється у скрутному становищі, і їх може купити більша структура”. Серед „більших” компаній, які готуються прийти на український ринок під прикриттям економічної кризи – традиційно російські структури, додав експерт.

„Так вийшло, що сировина, заводи і заправки їхні, - сказав у свою чергу експерт Київського міжнародного енергетичного Q-клубу, колишній заступник керівника НАК „Нафтогаз України” Іван ДІЯК. – Тобто, ми зазвичай використовуємо російську нафту, її переробляють російські компанії і знову ж таки росіяни продають готову продукцію”. Виходить, за його словами, “тотальний контроль, який впливає не тільки на ринок, але й на економіку держави”.