Lexus на смерть збив чотирьох людей на пішохідному переході

Вчора, близько 23-ї години, у Чернівцях, водій автомобіля „Lexus RX 350”, рухаючись по вул. Винниченка в напрямку вул. Кармелюка, скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, які переходили вулицю пішохідним переходом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, внаслідок ДТП усі четверо пішоходів від отриманих травм загинули на місці події.

Серед загиблих 39-річна жителька Чернівців, її 13-річний син та двоє племінників (12-річна дівчинка та дев`ятирічний хлопчик), які приїхали в гості з Хмельницького.

Ділянка вулиці, на якій сталася дорожньо-транспортна пригода, пряма, має по дві смуги у кожному напрямку, зустрічні потоки розділені дорожньою розміткою. Трагедія сталася на пішохідному переході позначеному дорожніми знаками та пішохідною розміткою. Штучне освітлення було ввімкнене.

За попередніми даними, водій “Лексуса” значно перевищив швидкість руху. На даний час водія затримано. Триває розслідування.