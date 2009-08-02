Названо прізвища українських моряків, які загинули в Швеції

Міністерство транспорту та зв’язку України створило групу експертів, яка найближчим часом має відбути на місце катастрофи судна «Langeland» для участі у розслідуванні, повідомляється на сайті міністерства.

Вранці 31 липня шведські рятувальні служби отримали сигнал лиха з аварійно-рятувального буя суховантажного судна «Langeland» (прапор Норвегії). Для пошуку судна було організовано повітряну розвідку силами гелікоптерів та літаків. За інформацією рятувальних служб, судно затонуло біля берегів Швеції (острова Костер). До складу екіпажу входить шестеро осіб, серед яких чотири (в тому числі капітан судна) – громадяни Російської Федерації та двоє – громадяни України.

Судно, яке перевозило із Швеції в Норвегію будівельне каміння, потрапило у жорсткий шторм силою до 9 балів.

Морський рятувально-координаційний центр м. Ґетеборг (Швеція) надав інформацію щодо українських громадян: це Лактюхін Геннадій Михайлович, 1964 р.н. та Іврашов Сергій Григорович, 1962 р.н. Моряки були працевлаштовані на судно за посередництвом ТОВ «Морська агенція «Наутілус» (м. Миколаїв).

Як повідомляв УНІАН, пошукову операцію вчора о 16.00 офіційно припинено. Екіпаж суховантажного судна «Langeland» вважається зниклим безвісті.