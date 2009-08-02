На дні моря знайшли суховантаж "Лангеланд", але без загиблих

Шведська берегова охорона упізнала затонуле норвезьке судно з російсько-українським екіпажем на борту.

Як передає ІТАР-ТАРС, камера дистанційно керованого підводного робота, якого опустили сьогодні на дно Балтійського моря в місці ймовірного затоплення суховантажного судна, вже за годину передала зображення його назви - "Лангеланд" на одному з бортів.

Водночас рятувальники не знайшли жодного із шістьох моряків.

Як повідомлялося, вранці 31 липня на західному узбережжі Швеції судно Langeland, що перевозило будівельне каміння, дало сильний крен, а потім потонуло. На морі у момент аварії був дев`ятибальний шторм. На борту судна перебували шестеро осіб: четверо громадян Росії і двоє – України (Геннадій ЛАКТЮХІН (1964 р.н.), Сергій ІВРАШОВ (1962 р.н.)).

За інформацією представників Морської адміністрації Швеції, 1 серпня 2009 року о 15.55 (за київським часом) операції з пошуку і порятунку офіційно завершені. Екіпаж суховантажного судна «Langeland» вважається зниклим без вісті.