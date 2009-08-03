Патріарх Кирил дуже шкодує, що не зміг відвідати Рівне

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ сьогодні вранці проведе божественну літургію у Свято-Троїцькому ставропігальному монастирі у місті Корець Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі з висвітлення візиту Патріарха, жодних змін у програмі його перебування не передбачено .

Також сьогодні Патріарх КИРИЛ відвідає Свято-Миколаївський Городоцький монастир і попрямує до Луцька, де відвідає кафедральний собор, що будується, на честь Всіх святих в землі Волинській, що просяяли, і Свято-Успенський Зимненський монастир.

Як повідомляв УНІАН, західноукраїнська частина візиту глави Російської православної церкви мала початися з Рівного, однак, як пояснив голова Синодного інформаційного відділу Московської патріархії Володимир ЛЕГОЙДА, маршрут було змінено "через неодноразові настійні рекомендації і сповіщення влади".

Літак з Патріархом на борту замість Рівного приземлився в Києві, після чого глава РПЦ автомобілем попрямував до міста Корець (Рівенської області) в Свято-Троїцький монастир, який перебуває у прямому підпорядкуванні Патріарху.

Святійший Патріарх дуже жалкує, що не зміг відвідати Рівне, "проте він сподівається, що його бажання зустрітися з православною паствою цього міста здійсниться у подальшому", відзначили в прес-офісі УПЦ.

В останні дні візиту Патріарх планує побувати у Володимир-Волинському і завершити візит відвідинами Почаївської Лаври.

Візит глави РПЦ до України триватиме до 5 серпня.