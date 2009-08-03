Експерт: з українською церквою буде як з польською 1924 р.

Для формування Української помісної православної автокефальної церкви на чолі зі своїм патріархом сьогодні є усі підстави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН на прес-конференції на тему: "Чи може Патріарх РПЦ КИРИЛО зупинити формування Української помісної православної автокефальної церкви на чолі зі своїм патріархом?"

Експерт наголосив, що помісна православна автокефальна церква в Україні існувала багато років, починаючи з хрещення Русі Київським князем Володимиром у 988 році.

“У Києві була сформована православна церква і тут була метрополія, яка отримала всі канонічні права від Константинополя”, - зауважив він.

Але після 1654 року, коли, за словами О.СОСКІНА, “Україна втратила свою державу” внаслідок “страшної помилки козацької старшини”, у 1686 році українська церква, додав він, “була продана Константинопольською патріархією Московській патріархії”. “Відбулася якась несуразна подія, коли Церква-мати стала підлеглою у своєї Церкви-дочки”, - зазначив експерт.

З того часу, вважає він, “Україну почали переслідувати трагічні події”, коли усі спроби відродити свою державність і церковність завершувалися крахом. “І от зараз якраз ми і підійшли до моменту, коли ми все-таки можемо виправити ту трагічну подію, що відбулась у 1686 році”, - сказав експерт.

О.СОСКІН аргументував свою позицію тим, що в 1924 році Вселенський Константинопольський Патріарх Григорій видав томас про признання православної церкви Польщі церквою автокефальною. Тобто, констатував експерт, є прецедент, коли Польська церква, яка до цього підпорядковувалась Київській метрополії, отримала автокефалію.

Крім того, сказав він, у цьому томасі зазначалося, що Київська метрополія “була несправедливо продана” Московській патріархії, а також що “права, які торкаються церковиних справ, а особливо справ парафій, повинні відповідати політичним і адміністративним перемінам”. Як наголосив О.СОСКІН, це правило підтверджене низкою Вселенських соборів.

“Тому відповідаємо на запитання: “Чи є основа для нашого визнання?” – є. Це все дуже легко зробити. Є томас, є польський прецедент і на нього треба спиратись”, - сказав О.СОСКІН.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на зустрічі з архієреями і священиками Української православної церкви Московського патріархату та студентами київських духовних шкіл у Києво-Печерській лаврі, Патріарх КИРИЛО заявив, що всі заклики до автокефалії в Україні грунтуються на політичних аргументах.

“Вся аргументація на користь автокефалії – суто політична. Про це говорить одне з основних гасел - «У незалежній Україні має бути українська церква», «Чому ми мусимо підкорятися московському патріархові?» тощо”, - сказав Патріарх КИРИЛО. На його думку, “тут виразний політичний контекст”.

Він повідомив, що особисто ознайомився із зверненням прихильників автокефальної церкви: “Ті, хто вважає, що в суверенній державі має бути незалежна церква, посилаються на 34 апостольське правило, згідно з яким у православній церкві кожен має знати свого головного. Цей канон в Україні повністю покривається“.

“Київ – це наш Єрусалим і Константинополь – серцевина нашого життя. Можна закрити очі на тисячолітню історію. Але автокефалія - це не відмова від історії”, - сказав КИРИЛО і додав, що автокефалія – це відмова від основ церкви.