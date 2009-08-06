Уряд затвердив святковий графік чергувань

Турчинов, Крупко, Васюник

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням встановив чергування керівництва Кабміну з метою забезпечення вирішення невідкладних питань 22–24 серпня 2009 року. Розпорядження від 5 серпня 2009 р. № 902-р оприлюднене на сайті уряду. Зокрема, 22 серпня чергуватиме перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, 23 серпня - міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО, 24 серпня – віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК. При цьому П.КРУПКУ доручено забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади доручається встановити чергування керівних працівників на зазначений період.

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