Уряд погодився, щоб США проплатили боротьбу з корупцією в Україні

Україна і США підписали угоду про стратегічні завдання з виконання програми зниження корупції в державному секторі

У США підписано Угоду між урядом України та корпорацією «Виклик тисячоліття» про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції в державному секторі України, в якій йдеться про відкриття Порогової програми для України.

Як передає кореспондент УНІАН, з українського боку документ підписав міністр економіки України Володимир МАКУХА, з американського – представник Агентства США з міжнародного розвитку, виконавчий директор корпорації Дж.ДАНІЛОВИЧ.

Рада директорів Корпорації “Виклик тисячоліття” затвердила рішення про виділення Україні 44,955 млн. дол. у рамках “Порогової програми” допомоги, яка передбачає фінансування проектів, спрямованих на боротьбу з корупцією в Україні.