Міліція знешкодила два злочинних наркоугруповання

Співробітники полтавської міліції затримали злочинну групу з 8 осіб за підозрою в торгівлі наркотиками в Полтаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

За його словами, затримані – троє жінок і 5 чоловіків - виготовляли і збували наркотики з макової соломки, коноплі та сильнодіючих психотропних медпрепаратів на території Полтави.

В результаті 11 обшуків у полтавських наркодилерів вилучили 1 кг макової соломки, 100 мл «ширки», 16 мл первинтину, 300 пігулок медпрепарату «Терафун» (використовується для виготовлення первинтину), 2 мл ліків «Сибазон», 1 літр розчинника та кустарне устаткування для виготовлення наркотиків.

Крім того, було накладено арешт на квартиру жінки - організатора угруповання, також вилучено 100 грамів золота, телевізори, оргтехніку, DVD-програвачі, 15 мобільних телефонів і побутову техніку. Злочинна група діяла близько 5 років і за день обслуговувала близько 100 наркоманів. «Ми вийшли на їхніх постійних клієнтів, їх налічується 80», - сказав М.ЦИМБАЛЮК. Більше року міліція документувала дії цього угруповання. «Всі затримані раніше вже притягувалися до відповідальності за розповсюдження і вживання наркотиків, вони змінювали квартири через квартирне бюро кожного місяця, було складно їх затримати», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК

За даними міліції, зараз порушено кримінальну справу ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном 5-10 років з конфіскацією майна.

Крім того, 5 серпня полтавські правоохоронці затримали шістьох чоловік ромської національності за підозрою в торгівлі наркотиками в Кременчуці. Підозрювані виготовляли і збували наркотики на території Дніпропетровської, Черкаської, Сумської, Миколаївської і Полтавської областей. Під час затримання було вилучено 500 грамів сухого опію, 1 літр концентрованого опію на загальну суму 300 тис. грн. За даними М.ЦИМБАЛЮКА, грошовий оборот по ромському угрупованню складав близько 0,5 млн. грн. в місяць. Усього накладено арешт на майно вартістю понад 1 млн. грн. Зокрема, при 5 обшуках вилучено 2 автомобілі – Mazda-6 і ВАЗ 2107, оргтехніку, п`ятизарядну рушницю «вінчестер» без документів і реєстраційного номера, обріз зброї, 400 грамів золота, 4 телевізори, 2 DVD-програвачі, 3 музичних центри, побутову техніку, килимові вироби, 18 виробів з фарфору, кераміку і кришталь. «Це говорить про те, що злочинці міняли наркоманам на ін`єкції різні речі» - сказав М.ЦИМБАЛЮК.