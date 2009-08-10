Долар на міжбанку пішов угору
10:49, 10 серпня 2009Суспільство
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Котирування євро-гривня - вниз
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0290/8,0615 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна російської валюти склала 0,2537/48, котирування євро-гривня пішли вниз – 11,3910/11,4415.
На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар продовжуює падати – 1,4191/93 (четвер - 1,4363/65).
У п`ятницю, 7 серпня, Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари CHF/UAH з ціною відсікання – 7,3500.
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