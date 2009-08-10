Лісову пожежу в Севастополі ліквідовано
16:36, 10 серпня 2009Суспільство
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Повідомляє ГУ МНС
Сьогодні о 10.30 лісову пожежу в Балаклавському районі Севастополя, що виникла 8 серпня поблизу селищ Хмельницьке та Чорноріччя, було остаточно ліквідовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі.
Вогнем пошкоджено 60 га трави, чагарнику, хвойного настилу та 30 га змішаних лісонасаджень.
Причина та збитки від пожежі встановлюються. На місці ведеться патрулювання лісосмуги рятувальниками МНС та робітниками лісництва.
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