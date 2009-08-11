Загрозу цунамі оголошено в Індії, Індонезії, Тайланді

У центральній частині Японії в префектурі Шизуока, до якої належить столиця країни, - Токіо, в ніч на вівторок, 11 серпня, стався землетрус магнітудою 6,6, повідомляє AFP.

Епіцентр підземних поштовхів, за даними Метеорологічної служби Японії, знаходився в Тихому океані.

Через землетрус, повідомляє Reuters, керівництво АЕС Хамаока, розташованої за 160 кілометрів на північний захід від Токіо на тихоокеанському узбережжі, ухвалило рішення зупинити роботу двох блоків, щоб перевірити їх стан.

Після землетрусу на деяких ділянках узбережної смуги в префектурі Шизуока було зафіксовано цунамі з висотою хвилі не більше 40 сантиметрів.

Одночасно з повідомлення про землетрус в Японії стало відоме про потужні підземні поштовхи в Індійському океані біля Андаманських островів магнітудою 7,6. Через землетрус оголошено загрозу виникнення цунамі в Індії, М’янмі, Індонезії, Тайланді і Бангладеш.

Лента.ру