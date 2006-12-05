Завтра в Україні потеплішає

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, місцями туман, ожеледь, паморозь. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на високогір’ї Карпат пориви 19-24 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на крайньому заході та півдні вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

7-8 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, місцями туман, ожеледь, паморозь. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; у південній частині та місцями у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла (в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла).

9-10 грудня - без істотних опадів, лише 10 грудня у західних, а вдень і у північних та центральних областях опади переважно у вигляді дощу, в Карпатах мокрий сніг. Температура на Лівобережжі вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-7° тепла; на решті території вночі 1-7° тепла, вдень 3-9°, на півдні до 12° тепла.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла, по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

7-8 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, місцями туман, ожеледь, паморозь. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

9-10 грудня - без істотних опадів, лише вранці та вдень 10 грудня часом опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.