У Криму знову оголошено штормове попередження
10:53, 11 серпня 2009Суспільство
1303 0
Очікують погіршення погоди
Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.
11 серпня на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду.
Останній раз ГУ МНС Криму оголошувало штормове попередження 7 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter