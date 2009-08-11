Пам’ятник Мазепі буде стояти у Полтаві

Між міською владою Полтави та ініціаторами спорудження пам’ятника гетьману України Івану Мазепі досягнуто порозуміння.

Про це УНІАН повідомив голова ініціативної групи зі збору коштів на спорудження пам`ятника, народний депутат України Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

За його словами, вчора відбулась його зустріч з мером Полтави Андрієм МАТКОВСЬКИМ, під час якої сторони узгодили свої позиції щодо місця встановлення пам’ятника.

Як поінформував М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ, згідно з попередніми домовленостями сторін, пам’ятник буде розташовано на Соборній площі Полтави, проте точне місце його розташування на площі узгодять додатково. За його словами, на початку вересня планується провести позачергове засідання міськради, на якому буде прийняте рішення щодо місця розташування пам’ятника. “Думаю, що до 21 вересня – дня смерті гетьмана, пам’ятник вже буде стояти у Полтаві”, - сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Власне пам’ятник вже “стовідсотково” виготовлено до встановлення, додав він. В той же час М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ зазначив, що оскільки сьогодні існує заборгованість перед підприємством-виробником пам’ятника, оголошений раніше збір коштів на його спорудження триває.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення пам`ятника І.Мазепі було ухвалене на позачерговій сесії міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є обласна державна адміністрація. Проте Полтавська облрада 25 листопада відмовилася виділяти фінанси на зведення монумента І.Мазепі і шведському королю Карлу XII. 16 липня чиновники Полтавського міськвиконкому припинили роботи з будівництва пам`ятника І.Мазепі на Соборній площі міста.

На даний момент всі роботи зі спорудження монумента гетьману Іванові Мазепі здійснюються за рахунок благодійних надходжень. На сьогодні вже зібрано більше 1 млн. грн. доброчинних внесків.