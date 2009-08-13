Кабмін дав наказ розпочати інтервенцію цукру

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Держкомрезерву й Аграрному фонду забезпечити інтервенцію цукру для нормалізації ситуації на ринку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, таке доручення О.ТУРЧИНОВ дав сьогодні на нараді з питань стабілізації цінової ситуації на ринку цукру.

«Ніяких підстав для зростання ціни на цукор немає», - заявив перший віце-прем`єр і підкреслив, що на штучне «накручування» ціни на цукор вже реагують спеціальні мобільні групи зі співробітників Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової адміністрації. Зокрема, з дня роботи таких груп у ряді районів Полтавської області вдалося досягти зниження роздрібних цін на цукор з 8,25 грн. до 4,7 за кілограм.

Також для припинення спекуляцій на ринку цукру й недопущення можливого саботажу з боку трейдерів за дорученням О.ТУРЧИНОВА створено робочу групу з представників ДПАУ, МВС і Державної інспекції з контролю за цінами. «Цінова ситуація буде нормалізована, тим більше, що вже з 1 вересня почнеться реалізація цукру нового врожаю» - підкреслив перший віце-прем`єр.