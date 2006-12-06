Заводу імені Малишева вже нічого не допоможе?

У Харківській облдержадміністрації сумніваються, що новому керівнику державного підприємства «Завод ім. Малишева» Олександру ТАРАСЕНКУ вдасться вивести підприємство з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

«Призначення на посаду генерального директора Державного підприємства «Завод ім. Малишева» Олександра ТАРАСЕНКА викликало подив в облдержадміністрації», - заявив начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку Владилен ВАВІЛОВ. За його словами, «Міністерство промполітики України не інформувало облдержадміністрацію про причини звільнення колишнього директора Геннадія ГРИЦЕНКА і не погоджувало кандидатуру нового керівника заводу».

В.ВАВІЛОВ також підкреслив, що О.ТАРАСЕНКО до свого нового призначення останні 9 років працював на заводі ім. Малишева заступником головного інженера з реконструкції, ремонту устаткування і утримання основних фондів. «Я не вважаю, - наголосив В.ВАВІЛОВ, - що новий керівник - ідеальна кандидатура на посаду директора заводу».

Він також висловив сумнів у тому, що О.ТАРАСЕНКУ вдасться самостійно вивести завод з кризи. «Багато що залежатиме від державної підтримки як з боку профільного міністерства - Мінпромполітики, так і НАК «Нафтогаз України», Міністерства оборони, Мінвуглепрому та «Укрзалізниці». Адже саме ці відомства - основні вітчизняні замовники продукції малишевців», - зазначив В.ВАВІЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 грудня, колективу ДП «Завод ім.Малишева» - головного виробника бронетехніки в Україні - був представлений новий керівник-виконуючий обов’язки генерального директора підприємства О.ТАРАСЕНКО.

На посаді він змінив багаторічного керівника цього оборонного підприємства Г.ГРИЦЕНКА, контракт якого закінчився 13 вересня 2006 р. Г.ГРИЦЕНКО працював на посаді гендиректора ДП «Завод ім. Малишева» з 2001 р. і «звільнився за власним бажанням», повідомив співрозмовник агентства.

Головним ініціатором зміни керівництва на заводі ім.Малишева останнім часом виступав голова Харківської облради Василь САЛИГІН, який критикував Г.ГРИЦЕНКА, зокрема, за наявність боргів із заробітної плати на підприємстві, і вважав, що завод знаходиться в кризовому стані.

Водночас В.САЛИГІН відкинув звинувачення на свою адресу, що у його прагненні змінити керівника заводу ім.Малишева є політична складова (Г.ГРИЦЕНКО балотувався в депутати Харківської облради за списком Блоку Юлії Тимошенко – УНІАН).

«Мене звинувачували, що в цьому є політичне підгрунтя, що це питання політичне», сказав В.САЛИГІН. Але, зазначив він, «я не розставляю кадри на заводі, мене дійсно непокоїла ситуація, я дзвонив у всі дзвони: звертався до уряду, до засобів масової інформації, навіть звертався до Президента, коли він відвідував Харківську область, з тим, що ситуацію на заводі потрібно змінити».