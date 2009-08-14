У Севастополі відкрилася виставка сакрального мистецтва Галичини

У Севастополі в музеї імені М.П.Крошицького розпочала роботу виставка «Сакральне мистецтво Галичини XVIII - початку XX століть», підготовлена Червоноградським філіалом Львівського музею історії релігії.

Як передає кореспондент УНІАН, експонати виставки - рідкісні ікони ХV-XVIII століть, літургійна література. Окрім того, тут представлені зразки літургійного шиття християнської церкви: одяг священнослужителів (фелони і доручі, покрівці на Св. Дари, корогви, а також скульптура, виконана в римо- і греко-католицькій традиції.

Як наголошувалося на відкритті виставки, ці експонати – лише невелика частина з понад 5000 експонатів основного і майже 5000 експонатів науково-допоміжного фондів, зібраних за практично тридцятирічну історію музею у Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській і Рівненській областях, в Карпатах і Прикарпатті. Крім пошуку і придбання, значну частину музейної роботи становлять дослідження і збереження предметів сакрального мистецтва - цих зразків високої духовності українського суспільства минулих історичних епох.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН, який взяв участь у відкритті експозиції, відзначив, що такі виставки сприяють взаєморозумінню між представниками різних народів, різних конфесій і різних культур, викликають інтерес до відродження національних традицій. «Ця виставка розкриває якнайглибші народні традиції в Західній Україні і подає найбільші приклади людської відданості своїй культурі, завдяки якій вдалося це все зберегти для майбутніх поколінь», - сказав В.КАЗАРІН.

Під час відкриття виставки також повідомили, що Музей ім. М.П.Крошицького організовує у відповідь виставку акварелей М.Волошина і К.Богаєвського у Червонограді.