Луценко відкрив у Вінниці стрілецькій комплекс

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО під час робочої поїздки на Вінниччину відкрив на території нещодавно відновленого спорткомплексу ГУ МВС сучасний тир.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю, у спорткомплексі створено всі умови для проведення на належному рівні всеукраїнських змагань.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, тир, обладнаний за сучасними новітніми технологіями, і є одним із найкращих в Україні. Навчальний стрілецький комплекс включає в себе навчальний клас із лазерним інтерактивним тиром, пістолетним стрілецьким тиром, який обладнаний рухомими мішенними установками та системою відеовизначення результатів стрільби, а також психоемоційну смугу перешкод.

Тут працівники міліції матимуть змогу відпрацьовувати всі існуючі практичні вправи з пістолета, згідно з курсом стрільб МВС України, та набувати навичок поведінки в нестандартних та екстремальних ситуаціях.

На відкритті тиру Ю.ЛУЦЕНКО та почесні гості мали змогу продемонструвати власну вправність у стрільбі.