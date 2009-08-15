Об'єднання мешканців поки що не можуть вибирати автономне опалення

Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні позбавлені права повноцінного вибору житлово-комунальних послуг та їх постачальників.

Таку думку висловив УНІАН заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«ОСББ в Україні, по суті, позбавлені повноцінного права вибору послуг ЖКГ, вони мають вкрай обмежену альтернативу. Дійсно, стан систем життєзабезпечення будинків в ОСББ набагато кращий, ніж при традиційних ЖЕКах, і мешканці, як правило, істотно не переплачують за ненадані послуги. Проте в глобальному розумінні, кондомініуми не можуть дозволити собі вирішити питання відключення або підключення до централізованого опалювання, вибору систем автономного опалювання», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, у разі, якби принцип ОСББ було поширено масштабно, в такій самій пропорції збільшилася б і кількість заявок на відключення від теплоцентралей по всій країні.

«Практика свідчить, що там, де кондомініуми мають широку підтримку з боку влади, досить активно вирішується питання і впровадження систем автономного опалювання. І це зрозуміло – власники не платитимуть за ненадану або, тим більше, за незамовлену послугу. У зв`язку з цим виникає думка, що чиновники міністерства середнього рівня будуть так само свідомо гальмувати розвиток ОСББ, як вони гальмують і впровадження систем автономного опалювання», - відзначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.