Луценко: бюджетний цукор - ласий шматок для розкрадання

Департаментом служби боротьби з економічною злочинністю МВС України за останні 2 тижні виявлено розкрадання бюджетних коштів в сумі 10 млн. грн., виділених Аграрному фонду Міністерства агропромислового комплексу України для стабілізації цін на цукор.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вчора в інтерв’ю журналістам у Вінниці.

«В ході лише двох тижнів перевірки МВС виявлено численні факти порушення законодавства, зокрема, розкрадання бюджетних коштів на 10 млн. грн., виділених Аграрному фонду МінАПК для врегулювання цін на цукор», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що в результаті перевірки встановлено, що посадові особи приватного підприємства «Овас-Цукор» (с. Бабин Гощанського району Рівненської області) у змові з посадовцями Рівненської облдержадміністрації з березня по квітень цього року реалізували без дозволу уряду цукор, що є об’єктом державного цінового регулювання у кількості 3 тис. тонн, який зберігався на підприємстві. Цей цукор, як зазначив міністр, було реалізовано через мережу фіктивних фірм для підприємств, що забезпечують харчування військовослужбовців Міністерства оборони за ціною 8 грн. за кг.

В результаті цієї оборудки зазначене підприємство отримувало безпроцентний кредит у вигляді обігових готівкових коштів.

У подальшому посадовцями планувалося відтягувати перевірки об’єктів застави шляхом складання підробних актів, а фактичну наявність товару планували поповнити з нового врожаю.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, з метою приховування факту нестачі цукру було змінено директора Рівненського відділення Аграрного фонду, який лише фіксував недопуск до проведення перевірок протягом 3-х місяців.

Наразі стосовно вище згаданих посадовців порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

В контексті сказаного міністр зазначив, що наразі МВС перевіряє всі підприємства, які працюють у цукровій галузі, в тому числі «сумнівні суб’єкти господарювання, яким цукор відпускався».