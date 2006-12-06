Укртелеком продадуть у 2007 році

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 226 народних депутатів із 441, зареєстрованого у залі. «За» голосували у повному складі фракція Партії регіонів, 29 із 31 члена фракції СПУ, 5 членів фракції БЮТ, двоє депутатів фракції «Наша Україна». Фракція КПУ у повному складі не голосувала за даний закон.

Законом передбачена, зокрема, приватизація пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Одеський припортовий завод».

Законом передбачено приватизацію пакетів акцій 12-ти обленерго: ВАТ «АК «Вінницяобленерго» - 15% акцій, ВАТ «ЕК «Чернівціобленерго» - 10%, ВАТ «Дніпроенерго» - 16,04%, ВАТ «Донецькобленерго» - 5,06%, ВАТ «Крименерго» - 10%, ВАТ «Волиньобленерго» - 15%, ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» - 15%, ВАТ «Прикарпаттяобленерго» - 25,02%, ВАТ «Львівобленерго» - 26,98%, ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» - 25,01%, ВАТ «Полтаваобленерго» - 25% + 1 акція, ВАТ «АК «Харківобленерго» - 5%.

Також пропонується приватизувати майже 75% акцій ВАТ «Росава», 98% - ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», 100% - ВАТ «Костянтинівський металургійний завод», 100% - ВАТ «Содовий завод», 75% - ВАТ «Південний електромашинобудівний завод», 96,67% - ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», 100% - ВАТ «Кварцсамоцвіти», 76% - ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Крім того, законом передбачено виключити з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, 17 об’єктів, зокрема Суднобудівний завод імені 61-го комунара, державне підприємство «Завод Електроважмаш».

Водночас парламент вилучив з переліку об’єктів, що підлягають приватизації, готель «Спорт» (м. Київ) і готельний комплекс «Дніпро» (м. Київ).

Також законом передбачено вилучити 43 підприємства з переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Зокрема, у цьому переліку Керченський судноремонтний завод, Одеський судноремонтний завод «Україна», Ізмаїльський судноремонтний завод, а також ряд видавництв в областях України.

Даним законом також передбачено, що продаж пакетів акцій, які належать державі, здійснюється державними органами приватизації з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до законодавства. При умові, якщо державі належить більше 25% статутного фонду відкритих акціонерних товариств та земельні ділянки зазначених господарських товариств, початкова вартість таких пакетів акцій визначається за результатами незалежної оцінки. Вартість зазначених пакетів акцій визначається з урахуванням вартості цих земельних ділянок, право власності на які набуваються покупцем пакета акцій після оформлення відповідних правовстановлюючих документів.