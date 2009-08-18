Міліція перехопила на Дністрі контрабандистів сигарет

00:43, 18 серпня 2009
Суспільство
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45 тисяч пачок в одному човні

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області затримали 3 чоловіків, які з Молдови на човні через річку Дністер перевозили 45 тис. пачок контрабандних цигарок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВД у Вінницькій області.

За повідомленням, троє жителів Ямпільського району Вінницької області та один житель Молдови перевозили на човні через річку Дністер 45 тис. пачок контрабандних цигарок у районі села Цекінівка Ямпільського району Вінницької області. На березі партію контрабандних цигарок очікували два автомобілі.

Міліція затримала трьох жителів Вінниччини під час перевантаження контрабанди із човна в автомобілі, а молдаванину вдалося зникнути на човні у бік Молдови.

В момент затримання в підозрюваних було виявлено та вилучено 45 тис. пачок цигарок "Дойна" з молдавськими акцизними марками на загальну суму 220 тис. грн.

Затримані передані співробітникам Дністрянської митниці для притягнення їх до відповідальності за контрабанду.

За даним фактом проводиться розслідування.

 

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