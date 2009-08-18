Найбільше в історії США викрадення номерів кредитних карток...

У США здійснене найбільше в історії країни викрадання номерів кредитних карток. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на інформацію Міністерства юстиції США, йдеться про 130 млн. номерів кредитних і дебетових карток. За інформацією міністерства, до злочину причетний 28-річний Альберт Гонсалес з Майямі (штат Флорида). Представники Мін’юсту також зазначили, що скоїти злочин йому і двом його спільникам вдалося через платіжні системи ряду корпорацій, зокрема супермаркетів Hannaford Bros.

Співробітники міністерства уточнили, що історія почалася в жовтні 2006 р. Вкрадені номери кредиток переправлялися до штатів Каліфорнія, Іллінойс, а також до Латвії, Нідерландів і України.

Проводиться розслідування.