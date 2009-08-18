Сумлінним платникам за ЖКП у Черновецького обіцяють золото

Сумлінні платники за житлово-комунальні послуги в Києві отримають золоті злитки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

17 серпня під головуванням директора КП ГІОЦ Станіслава КАПЛУНЕНКА у приміщенні Головного інформаційно-обчислювального центру відбулося засідання комісії з організації та проведення розіграшу призів серед добросовісних платників за житлово-комунальні послуги.

Уже майже 11 тисяч киян зареєструвалися для участі у розіграші. Генеральним спонсором заходу визначено ВАТ КБ «Хрещатик». Він уже приготував 10 золотих банківських злитків різної ваги (3 штуки вагою 5 г, 7 штук вагою 2,5 г) і 100 ювілейних срібних монет. Окрім вручення цінних призів ВАТ КБ «Хрещатик» надасть переможцям розіграшу послуги приймання платежів на користь ВАТ «Укртелеком», ТОВ «Воля-Кабель», АЕК «Київенерго» без стягнення комісії у період з серпня по грудень 2009 року, а також підвищить на 1 процентний пункт (річних) розміру діючої процентної ставки за обраним видом вкладу при розміщенні коштів на строковий вклад (депозит) у період з серпня по грудень 2009 року (за винятком гривневого вкладу «Повноліття» та акційних вкладів).

Спонсорами розіграшу комісія визначила ЗАТ «Альфа-Банк», групу компаній «ЕКОСОФТ», ТОВ «Імідж Лоджік».

ЗАТ «Альфа-Банк» кожного із 300 зареєстрованих і запрошених на розіграш відзначить сертифікатом, який надає право на отримання гарантованого бонусу при відкритті будь-якого депозиту на строк від 3 місяців та більше у розмірі +0,5% річних у гривні та 0,25% річних у валюті.

Від групи компаній «ЕКОСОФТ», власника ТМ «Наша Вода», переможці розіграшу отримають 500 побутових фільтрів для води п’яти різних моделей, а фірма «Імідж Лоджік» приготувала 6 багатофункціональних пристроїв.

Про результати розіграшу можна буде дізнатися через муніципальні засоби масової інформації, на веб-порталі Київської міської адміністрації та на сайті КП «ГІОЦ».