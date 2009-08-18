Погода на завтра: температура знижуватиметься

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у північних областях та в Карпатах місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-22°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у південній частині та східних областях 27-32°, на високогір`ї Карпат 13-18°.

У Київській області у середу ночі очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.