Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,3050/8,3325 грн./дол., ціна на російську валюту знизилася – 0,2592/0,2604 грн./рубль, котирування євро-гривня пішли вниз – 11,7035/11,7315 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4093/1,4095 дол./євро (вівторок - 1,4127/1,4129 дол./євро).

У вівторок Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,80/7,95 грн./дол.