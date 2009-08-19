В Генічеську напали на агітаторів Яценюка

В місті Генічеськ скоєно напад на агітаційний намет Громадської ініціативи «Фронт змін».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в Херсонській області, 17 серпня о 12.35 в Генічеську невідомі, одягнені в червоні футболки з написом на спині «СПАС» (Соціал-Патріотична Асамблея Слов`ян – розшифровка абревіатури за даними МВС) та червоними пов’язками на обличчях, напали на агітаційний намет місцевої організації Громадської ініціативи «Фронт змін». Нападники розрізали намет ножем в кількох місцях, перекинули стіл з агітаційною літературою та облили її невідомою речовиною (за попередніми даними, мастилом). Після цього нападники зникли.

Жодних політичних гасел або закликів під час нападу хулігани не вигукували. Обидва агітатори «Фронту змін», які в той час перебували в наметі, під час нападу не постраждали.

Представник «Фронту змін» звернувся з відповідною заявою до місцевого райвідділу міліції. Правоохоронці кваліфікують дії нападників як хуліганські.

Керівник Херсонської обласної організації «Фронту змін» Роман РОМАНОВ підтвердив факт нападу, але від коментарів щодо політичної орієнтації нападників утримався.

Водночас отримати коментарі цієї події від представників СПАСу в Херсонський області не вдалося через відсутність даних про місцезнаходження осередку організації.

Розслідування інциденту триває.